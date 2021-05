Mourinho può allenare un ex attaccante del Napoli

Mourinho è arrivato alla Roma e ora impazzano le notizie di calciomercato. Ce n'è una che coinvolge indirettamente anche il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, fa sapere che i giallorossi per rinforzare l'attacco potrebbero pensare anche a Carlos Vinicius, bomber ex Napoli, che mai ha vestito la maglia azzurra in gare ufficiali. Lo Special One lo ha avuto al Tottenham e, dato che è seguito da Mendes, potrebbe essere un'idea per rinforzare il reparto offensivo.