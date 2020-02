Moviola della Rai: "Mano De Vrij non era rigore. D'Ambrosio invece si lascia cadere"

L'ex arbitro Tiziano Pieri commenta alla Rai gli episodi della sfida tra Inter e Napoli: "Elmas appoggia una mano su D'Ambrosio che si lascia cadere quando vede che non può più raggiungere il pallone. Sul rigore invocato dal Napoli alla fine del primo tempo, passa meno di un secondo tra il tocco di Padello e il tocco di mano di De Vrij, per questo motivo questo per me non è rigore. Si tratta di una deviazione molto vicina, non c'era proprio il tempo materiale per togliere la mano. L'impatto col pallone è totalmente casuale".