Mozzarella e pizza speciale dedicata a Messi: che accoglienza per Leo

Giornata memorabile, quella di ieri, per la città di Napoli e Leo Messi. L'argentino è stato accolto da centinaia di tifosi all'esterno dell'hotel che ospita il Barcellona. Un signore ha offerto mozzarelle a lui e ai suoi compagni, è spuntata anche una pizza in suo onore. Poi la Pulce con la squadra si è diretto al San Paolo, lentamente ha calpestato l'erba dello stadio che fu di Diego, ha ammirato lo stadio e ha fatto ritorno in albergo. Oggi la sua indimenticabile prima volta a Fuorigrotta.