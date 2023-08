Napoletani al fianco di Valentina DL: solidarietà dopo valanga di insulti da pseudo-tifosi

Nelle ultime ore Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli, è stata costretta a disattivare il suo account Twitter.

Nelle ultime ore Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli e grande protagonista sempre in prima persona nel doppio ritiro a Dimaro e a Castel di Sangro per la cura del marketing del club azzurro, è stata costretta a disattivare il suo account Twitter. Alcuni pseudo-tifosi hanno preso d’assalto l’account per insultare Valentina e la famiglia per un post sulla triste vicenda dello stupro di gruppo a Palermo, inducendola così a disattivare l’account.

Napoletani al fianco di Valentina De Laurentiis - L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea che tanti tifosi napoletani hanno rivolto messaggi di solidarietà nei suoi confronti. Un utente ha scritto: “Valentina De Laurentiis persona per bene, garbata, intelligente, capace. Tifosi come voi sono la feccia…”. Un altro tifoso azzurro, invece: "Gli insulti social a Valentina De Laurentiis sotto un post dove veniva trattata una tematica seria sono segno dei tempi di una società sempre più malata".