Valanga di insulti da pseudo-tifosi: Valentina De Laurentiis disattiva account Twitter

Un brutto episodio, la parte peggiore dei social che emerge. In queste ore Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli Aurelio e grande protagonista nel doppio ritiro azzurro e per la cura del marketing del club azzurro, è stata costretta a disattivare il suo account Twitter.

Degli utenti hanno preso d’assalto l’account per insultare Valentina e la famiglia per per un post sulla triste vicenda dello stupro di gruppo a Palermo, inducendola così a disattivare l’account.