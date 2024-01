Napoli a caccia del tris: tutto sulla storia della Supercoppa

Quella che verrà assegnata questa sera a Riyad alla vincitrice della finale della prima Final Four della storia della Supercoppa sarà la 36° edizione del trofeo

Quella che verrà assegnata questa sera a Riyad alla vincitrice della finale della prima Final Four della storia della Supercoppa sarà la 36° edizione del trofeo. La prima, come detto,col nuovo formato: hanno partecipato prima seconda classificata della scorsa Serie A, dunque Napoli e Lazio, e le finaliste della Coppa Italia, Inter e Fiorentina.

Di fatto la finale sarà... La Supercoppa classica, tra le due vincitrici. Ricordiamo che se al termine dei 90 minuti dei tempi regolamentari il risultato è di parità, non è prevista la disputa dei tempi supplementari, ma si procede direttamente a far battere i tiri di rigore. Quello che trovate in calce è l'albo d'oro della Supercoppa, con l'Inter assoluta dominatrice delle ultime due edizioni mentre il Napoli ha vinto l'ultima volta nel 2014.

L'Albo d'Oro

2022 - Inter

2021 - Inter

2020 - Juventus

2019 - Lazio

2018 - Juventus

2017 - Lazio

2016 - Milan

2015 - Juventus

2014 - Napoli

2013 - Juventus

2012 - Juventus

2011 - Milan

2010 - Inter

2009 - Lazio

2008 - Inter

2007 - Roma

2006 - Inter

2005 - Inter

2004 - Milan

2003 - Juventus

2002 - Juventus

2001 - Roma

2000 - Lazio

1999 - Parma

1998 - Lazio

1997 - Juventus

1996 - Fiorentina

1995 - Juventus

1994 - Milan

1993 - Milan

1992 - Sampdoria

1991 - Napoli

1990 - Inter

1989 - Milan

Numero di vittorie

Juventus - 9

Milan, Inter - 7

Lazio - 5

Roma, Napoli - 2

Sampdoria, Parma, Fiorentina - 1