Napoli abbracciato da tutti a Bergamo: il gesto ricorrente che in pochi hanno notato

Il Napoli vince anche a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, lanciando un segnale importante al campionato oramai entrato pienamente nel vivo.

Il Napoli vince anche le gare dove parte non favorito, questo è il pensiero di chi nutre o forse nutriva dubbi ancora su questa squadra, lo stesso Conte prima della gara aveva detto: "Queste partite ci diranno a che punto siamo del nostro percorso". E bensì dopo l'ennesima vittoria (la settima consecutiva) in Serie A smaschera questa squadra definitivamente il lotta per lo Scudetto senza mezzi termini. Quello che è successo al Gewiss Stadium ha stordito anche il Napoli stesso, che forse ancora non era pienamente consapevole della sua grande forza, perché solo il Real Madrid era riuscito a ribaltare il risultato in casa di questa Atalanta che non perdeva in casa da 4 mesi in casa in campionato.

Gli azzurri hanno guardato in faccia l'avversario, come più volte ribadito da Conte nel post gara e hanno saputo reagire alle grandi avversità della gara in un ambiente difficile, con tutte le mancanze ambientali e di campo che hanno avvolto la squadra nelle ultime settimane. Senza Kvaratskhelia, Buongiorno e senza tifosi arrivati da Napoli abbiamo assistito alla massima espressione del termine "Cura Conte" che ha trasformato una squadra malata in un gruppo di soldati pronti a tutto e che Conte abbraccia sempre. Perché prima, durante e dopo la gara con l'Atalanta il gesto dell'abbraccio tra giocatori e staff non è mai mancato, come se questa azione fosse la carica giusta per affrontare tutti i momenti anche quelli meno belli di queste ultime settimane come la scomparsa di Daniele. C'è tutto quello che tutti i tifosi del Napoli hanno sempre chiesto negli abbracci di Bergamo che sanno di vetta.