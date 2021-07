Napoli-Bassa Anaunia alle 17.30: restano pochi biglietti disponibili, ecco come acquistarli

Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, il Napoli scenderà in campo allo stadio comunale di Carciato per il primo test amichevole della stagione 2021/22 conto la Bassa Anaunia. Oltre metà dei tagliandi disponibili per l'amichevole sono stati venduti ma il loro acquisto è ancora possibile on line sul link (https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole) o in maniera cartacea presso l’ufficio turistico posto a piano terra del Municipio, in centro a Dimaro.