Napoli-Cagliari, attimi di panico al Maradona: malore per un tifoso durante i rigori
Attimi di forte apprensione al Maradona durante Napoli-Cagliari di Coppa Italia, quando un tifoso partenopeo ha accusato un malore proprio nel momento dei calci di rigore. L’episodio ha turbato il clima di festa seguito alla vittoria del Napoli, che con il successo dagli undici metri ha conquistato l’accesso ai quarti di finale. La gara si è così conclusa tra preoccupazione e sollievo.
L’intervento dei sanitari presenti allo stadio è stato immediato e decisivo: l’uomo è stato soccorso con rapidità e trasferito in ambulanza per ulteriori accertamenti. La prontezza delle operazioni ha evitato conseguenze più gravi e ha rassicurato il pubblico sugli spalti. Il tifoso è ora in ospedale, dove riceverà tutte le cure necessarie.
