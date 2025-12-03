Doppio cambio per il Napoli: entrano Buongiorno e Hojlund

Dopo il pareggio il Napoli opera un doppio cambio: escono Pasquale Mazzocchi e Lorenzo Lucca, entrano Alessandro Buongiorno e Rasmus Hojlund. Olivera si alza nei quattro di centrocampo a destra, Spinazzola passa a sinistra.

