Ultimi due cambi per il Napoli: entrano Lang e Neres

Al 74' il Napoli termina i cambi con un altro doppio cambio: escono Olivera e Vergara, entrano Lang e Neres. Politano si abbassa nei quattro di centrocapo.

