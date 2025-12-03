La sblocca Lucca di testa! Napoli avanti sul Cagliari al 28'

Il Napoli passa in vantaggio al 28' con Lorenzo Lucca! Politano batte un corner corto dalla destra, palla a Vergara che col mancino crossa preciso sul secondo e trova Lucca che da due passi di testa la mette dentro! Napoli avanti 1-0 al Maradona.

