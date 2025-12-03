Il Cagliari trova il pari al 67': sfortunato un tocco di McTominay

Il Cagliari pareggia con Sebastiano Esposito al 67'. Borrelli controlla il pallone al limite dell'area, McTominay nel tentativo di recuperare serve involontariamente Esposito che tutto solo davanti a Milinkovic Savic non può sbagliare.

