Coppa Italia, il Napoli ai quarti contro la vincente di Como-Fiorentina: il tabellone

Oggi alle 20:15Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli batte il Cagliari ai calci di rigore dopo una lunghissima lotteria terminata 9-8 per gli azzurri (1-1 al 90') ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia. I campioni d'Italia dovranno affrontare al prossimo turno la vincente di Como-Fiorentina. Di seguito il tabellone di Coppa Italia completo.