"100kg e fai sceneggiate?", McTominay replica a Cristante: "Sparisci!"

vedi letture

Grande intensità e grande nervosismo domenica sera in campo in occasione di Roma-Napoli. Le telecamere di Dazn hanno ripreso un duello ravvicinato tra due protagonisti dell'incontro, Bryan Cristante da una parte e Scott McTominay dall'altra. Dopo un contrasto di gioco, con Scott a terra e fallo fischiato dal direttore di gara, il centrocampista della Roma gli ha detto: "Pesi 100 chili e fai queste sceneggiate?". Pronta la risposta del centrocampista del Napoli: “Chiudi la bocca e sparisci”. Il gioco è ripreso poco dopo con il numero 8 del Napoli comunque sofferente per il colpo subito.

E' nata Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in qualsiasi momento in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche comodamente sulle Smart Tv Android.