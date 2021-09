Napoli-Cagliari, probabili formazioni Tmw: c'è Politano, Mazzarri conferma l'attacco

Al Maradona arriva il Cagliari dell'ex Mazzzarri e Spalletti studia le mosse per provare a vincere la sesta partita su sei gare. Di seguito tutte le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli capolista attende il Cagliari nel posticipo domenicale del sesto turno, con Spalletti che dovrà valutare la condizione dei giocatori più utilizzati in questa prima parte di stagione. Si cercherà di recuperare Mertens e comprendere l'entità dell'infortunio di Rrahmani uscito malconcio dalla sfida con la Samp. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe essere confermato Ospina tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Mediana intoccabile con Fabian e Anguissa, mentre nel terzetto alle spalle dello scatenato Osimhen potrebbe tornare Politano a destra a completare il reparto con Zielinski e Insigne.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dimenticare subito la gara di mercoledì contro l’Empoli, anche se l’avversario di domenica è quanto di peggio il calendario potesse offrire. L’impresa che attende il Cagliari di Walter Mazzarri non è certamente delle più facili, dato che domenica sera i rossoblù saranno ospiti del Napoli di Spalletti primo a punteggio pieno. Davanti a Cragno, linea a 4 con Caceres e Lykogiannis a fare i terzini, con Godin e Carboni (favorito su Ceppitelli) al centro. A centrocampo Nandez e Dalbert agiranno da esterni, mentre al centro torna Strootman insieme a Marin, con Grassi che insidia l’ex Ajax. Davanti conferma per la coppia Joao Pedro-Keita.