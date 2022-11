Napoli da record! 10 vittorie di fila per la terza volta nella storia!

Il Napoli ha vinto 10 match di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia.

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha vinto 10 match di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo i 13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018 (in precedenza entrambi con Maurizio Sarri alla guida). A riportare il dato è Opta.