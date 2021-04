Napoli e altri 6 club contro Dal Pino, Cairo lo avvisò dopo l'elezione: "Chi ti ha votato ti tradirà"

La giornata di ieri Paolo Dal Pino è stata inaugurata dalla lettera con cui sette club di Serie A, che peraltro lo avevano appoggiato di recente, hanno chiesto la sfiducia del presidente di Lega. Una vicenda che ha sorpreso molti, ma non Urbano Cairo, numero uno del Torino che nell’elezione aveva sostenuto Micciché e non Dal Pino. Ma a gennaio 2020, rivela gazzetta.it pubblicando il testo (e lo screen) di un messaggio whatsapp inviato dallo stesso Cairo a Dal Pino:

“Anche se non ti ho votato, come sai, ti faccio un in bocca al lupo. E ti faccio pure una previsione: se sei sempre la persona che ho conosciuto, ovvero uno che ragiona con la sua testa e non ha pregiudizi, e non quello che i tuoi elettori vorrebbero che fossi, finirà che da me avrai quel sostegno che loro ti faranno mancare. Un abbraccio, Urbano”.