Napoli e la meravigliosa storia di 'Nonna Mascherina': 90enne cuce 600 mascherine al giorno.

Una meravigliosa storia arriva da Napoli, raccontata dalla trasmissione di Rai3 ‘Agorà’. La signora Antonietta, così si chiama la protagonista della storia, ha 90 anni e vista l’emergenza per l’allarme Coronavirus si è messa all’opera per aiutare gli infermieri e tutti quelli impegnati nella lotta a nemico invisibile. Produce circa 600 mascherine al giorno, lavorando fino a tarda notte per garantire i rifornimenti.