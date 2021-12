Napoli e quei 5 punti persi sull’Atalanta in un mese

Il Napoli, come ricorda la redazione di Footstats, da due stagioni fa punti quando ospita l’Atalanta. Nel 2019-2020, infatti, terminò con un pareggio per 2-2: Maksimovic al 16’, Freuler al 41’, Milik al 71’, Ilicic all’86’. Lo scorso campionato, invece, fu segno 1 col punteggio di 4-1: doppietta di Lozano al 23’ e 27’, Politano al 30’, Osimhen al 43’, Lammers al 69’.

Pertanto l’ultimo successo orobico è rappresentato dal 2-1 del 2018-2019 quando Zapata al 69’ e Pasalic all’80’ ribaltarono il vantaggio dei padroni di casa siglato da Mertens al 28’.

E proprio Pasalic vien da un turno infrasettimanale che lo ha visto assoluto protagonista. Tripletta al Venezia. La sua seconda marcatura multipla in questa Serie A.

Il bilancio totale dei precedenti, A più B, vede in vantaggio gli azzurri per numero di affermazioni, 35-6, e gol marcati, 91-37, mentre i match chiusi in parità ammontano a 12. Scartabellando gli almanacchi scopriamo che non ci sono testa a testa in occasione di un 16esimo turno di A.

Attenzione però allo stato di forma.

Se stiliamo la classifica prodotta dai risultati degli ultimi cinque turni di campionato, dall’11esima giornata, scopriamo che l’Atalanta ha rosicchiato ben 5 punti alla capolista Napoli. I lombardi, infatti, hanno raccolto 13 punti (4V – 1X – 0P con 14GF e 5GS). I campani rispondono con 8 (2V – 2X – 1P con 10GF e 6GS).

Fra le tante curiosità statistiche prodotte dai vari numeri di questo torneo ce n’è una che riguarda i calci di rigore. Entrambe le compagini in una graduatoria depurata dalle massime punizioni, tutte, a favore e contro, conterebbero un punto in più.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

35 vittorie Napoli

12 pareggi

6 vittorie Atalanta

91 gol fatti Napoli

37 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 1-0, 25° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 4-1, 4° giornata 2020/2021