Ufficiale Napoli-Eintracht di Champions, dal 16 ottobre biglietti in vendita: info e dettagli

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €