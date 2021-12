Napoli-Empoli, ecco dove vederla in tv e in streaming

La Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, oltre alla relativa assegnazione televisiva. Per la 17esima giornata il Napoli ospiterà l'Empoli ed il match sarà visibile in esclusiva solo sulla piattaforma Dazn ed in streaming sulla piattaforma dedicata.

Questo il programma completo della 17^ Giornata

10/12/2021 Venerdì 20.45 Genoa-Sampdoria DAZN

11/12/2021 Sabato 15.00 Fiorentina-Salernitana DAZN

11/12/2021 Sabato 1800 Venezia-Juventus DAZN

11/12/2021 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/Sky

12/12/2021 Domenica 12.30 Torino-Bologna DAZN/Sky

12/12/2021 Domenica 15.00 Hellas Verona-Atalanta DAZN

12/12/2021 Domenica 18.00 Napoli-Empoli DAZN

12/12/2021 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN

12/12/2021 Domenica 20.45 Inter-Cagliari DAZN

13/12/2021 Lunedì 20.45 Roma-Spezia DAZN/Sky