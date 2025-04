Napoli-Empoli, oggi in campo un osservato speciale tra i toscani

Questa sera al Maradona contro l'Empoli ci sarà un osservato speciale che giocherà per la prima volta sotto gli occhi di Antonio Conte.

Oggi il Napoli al Maradona affronterà l'Empoli una gara piena di spunti d'interesse oltre che importante per la classifica di entrambe le squadre. Le probabili formazioni evidenziano la miglior formazione possibile per entrambe le squadre, nonostante i tanti indisponibili da entrambe le parti. Un giocatore su tutti questa sera sarà l'osservato speciale per il Napoli di Antonio Conte del futuro.

Il giocatore in questione è Luca Marianucci, il difensore da tempo accostato al club azzurro quest'oggi potrebbe giocare per la prima sotto gli occhi di Conte. Esame di maturità anticipato per il difensore italiano alla ricerca di arginare l'attacco azzurro, quest'oggi praticamente al completo. Nella gara d'andata vinta dagli azzurri per 0-1 grazie al rigore realizzato dall'ex Kvaratskhelia era rimasto in panchina. Nel girone di ritorno, soprattutto dopo lo stop di Ismajli, la maglia da titolare finora a diventare inamovibile.