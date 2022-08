Napoli-Espanyol, il tweet surreale della SSCNapoli: lo sconto di 70 centesimi fa il giro dei social

"Non è un fake, è tutto reale", il commentato più gettonato sui social dai tifosi di ogni parte d'Italia.

"#NapoliEspanyol sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook al prezzo di € 2,29 anziché € 2,99", questo il tweet della SSCNapoli pubblicato pochi minuti fa. Uno sconto di 70 centesimi dopo aver già tagliato il prezzo della pay per view (le prime gare erano state fissate a 10€, ma riscontrando un totale flop in termini di acquisti), ma che ha chiaramente scatenato l'ironia del mondo dei social per una scelta che appare inspiegabile e che nel comunicarla fa sorridere anche lo stesso profilo che inserisce una emoji divertita. "Non è un fake, è tutto reale", il commentato più gettonato sui social dai tifosi di ogni parte d'Italia.