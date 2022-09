Napoli favorito per il titolo di campione d'inverno: le percentuali SISAL

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende la Serie A che farà un vero tour de force prima della sosta a novembre per i Mondiali del Qatar.

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende la Serie A che farà un vero tour de force prima della sosta a novembre per i Mondiali del Qatar. E per Gianluca Boserman, esperto SISAL, è già il momento di "prevedere" chi al giro di boa può chiudere davanti: "Napoli favorito per il titolo di campione d'inverno al 31%, subito dietro il Milan al 23%, poi Atalanta e Inter al 15% - ha detto a TMW Radio -. La Juventus è anche dietro alla Roma, data al 12%. La Juventus però è dietro alle tre big per l'esito finale del campionato, quindi al quarto posto che vale l'accesso in Champions". Mentre dietro al momento la situazione è stabile: "C'è una grande lotta per restare in Serie A. Al momento rischia di più la Cremonese al 69%, poi il Lecce al 50% mentre la terza è la Sampdoria".