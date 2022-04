Napoli-Fiorentina, chi avrà il pallone? Sfida tra le prime due per possesso palla medio

Napoli-Fiorentina sarà la sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Fiorentina sarà la sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso: Napoli (59%) e Fiorentina (57%). Per la Viola si tratta del dato in generale sul possesso migliore dalla Serie A 2016/17 (58% in quel caso).