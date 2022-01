Napoli-Fiorentina, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN vince Lobotka

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è stato scelto come migliore in campo contro la Fiorentina. I tifosi azzurri, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto lui come MVP della gara di Coppa Italia persa 5-2 dal Napoli. Lo slovacco totalizza il 31.23%, al secondo posto c’è Dries Mertens con il 27.81%, mentre Petagna si piazza terzo con il 14.40%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)