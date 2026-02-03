Ufficiale

Napoli-Roma, dalle 12 biglietti in vendita: prezzi e modalità d'acquisto

di Pierpaolo Matrone

La SSC Napoli ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per Napoli-Roma, in programma domenica 15 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 3 febbraio 2026.

Fasi di vendita

FASE 1 – Abbonati Full 25/26 (biglietto extra)
Dal 3 febbraio ore 12:00 al 4 febbraio ore 23:59
Gli abbonati potranno acquistare 1 biglietto extra per un’altra persona in possesso di Fan Stadium Card (solo online).

FASE 2 – Fidelity Card “Fan Stadium Card”
Dal 5 febbraio ore 10:00 al 6 febbraio ore 23:59
Possibilità di acquistare fino a 4 biglietti a prezzo ridotto.

FASE 3 – Membership Premium SSC Napoli
Dal 7 febbraio ore 10:00 all’8 febbraio ore 23:59
Diritto all’acquisto prioritario di 1 biglietto (quota riservata).

FASE 4 – Vendita libera
Dalle ore 12:00 di lunedì 9 febbraio (fino a esaurimento)
Acquisto fino a 4 biglietti anche senza Fidelity Card.

Prezzi
Fasi 1-2-3

Curve inferiori: 35€ / U30 25€

Distinti inferiori: 65€ / U30 45€

Tribuna Posillipo: 125€ / U30 85€

Fase 4

Curve inferiori: 40€ / U30 30€

Distinti inferiori: 80€ / U30 55€

Tribuna Posillipo: 145€ / U30 100€

Disabili e Tribuna Family

Tifosi con disabilità: prenotazioni dal 9 febbraio ore 12:00 (previa registrazione).

Tribuna Family (senza obbligo Fidelity):

Adulti 14€

Under 12 10€

Informazioni utili

Biglietti acquistabili solo sui canali ufficiali.

Cambio utilizzatore non consentito.

Possibili limitazioni territoriali in attesa delle decisioni delle Autorità competenti.

La SSC Napoli invita i tifosi a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio e il Codice di Condotta.