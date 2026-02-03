Il mercato 25/26 delle big a bilancio: impatto positivo per il Napoli, le cifre

Il calciomercato ha avuto un impatto positivo per oltre 165 milioni di euro sui conti delle big di Serie A nella stagione 2025/26. E’ quanto emerge dall’analisi complessiva di Calcio e Finanza con focus nel dettaglio sul Napoli che era frenato dal principio del saldo zero.

"I partenopei partivano da un impatto positivo di 21,7 milioni di euro in estate e hanno alzato questa cifra a +22,8 milioni di euro nel complesso. Il club è stato frenato dallo sforamento dell’indicatore del Costo del Lavoro Allargato (CLA) e si è mosso soprattutto con dei prestiti in entrata e in uscita, fatta eccezione per l’acquisto a titolo definitivo di Giovane dall’Hellas Verona.

In attesa delle cifre ufficiali da bilancio, il club dovrebbe avere chiuso l’operazione con una parte fissa bassa – intorno ai 4 milioni – e bonus molto alti (arrivando fino a 20 milioni), per poterla portare a termine rientrando nei parametri. Per quanto riguarda gli altri affari sul mercato invernale, è arrivato in prestito dallo Sporting Lisbona l’esterno d’attacco Alisson Santos e con la stessa formula sono stati ceduti: Luca Marianucci (al Torino), Lorenzo Lucca (al Nottingham Forest) e Noa Lang (al Galatasaray)".