Napoli-Fiorentina, nuovo coro intonato in Curva B: il testo completo

vedi letture

Un nuovo coro ha fatto il suo debutto allo stadio Diego Armando Maradona, nato direttamente dalla Curva B. Nel pomeriggio di ieri, nel pre-partita della sfida tra Napoli e Fiorentina, sugli spalti è stato distribuito un volantino per invitare il pubblico a imparare il testo e a cantarlo tutti insieme durante la gara, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il coro, che celebra l’identità e l’appartenenza alla maglia azzurra, recita così: “Poco importa Serie A o interregionale… Ciò che importa è che mai sola resterà. Forza maglia biancazzurra non mollare, vecchio ciuccio rappresenti la città. Ogni volta che calpesti il prato verde, questa curva sempre forte esploderà. Anche oggi c’è una sfida da onorare tutti insieme, ma chi vuoi ci fermerà. Napoli goal, questa curva te lo chiede facci un goal, faccio un goal, facci un gol. Questa curva te lo chiede facci un goal”.