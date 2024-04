Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Calzona recupera due titolari

Calzona dovrà fare a meno dello squalificato Ngonge e dell'infortunato Olivera.

Domenica alla 12.30 il Napoli affronta il Frosinone al Maradona nel lunch match della 32ª giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Monza gli azzurri provano a bissare la vittoria per continuare a cullare il sogno di qualificazione alla Champions League.

Calzona dovrà fare a meno dello squalificato Ngonge e dell'infortunato Olivera. In attacco dovrebbe recuperare Politano, che è tornato in gruppo nell'ultimo allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. A centrocampo Zielinski, dopo la stupenda rete messa a segno all'U-Power Stadium, sembra essersi riguadagnato il posto da titolare nel terzetto con Anguissa e Lobotka. In difesa sembra scontata la presenza dal 1' di Mario Rui a sinistra, mentre l'altro recuperato Juan Jesus dovrebbe fare ancora coppia al centro con Rrahmani. Di seguito le probabili formazioni schierate da Calzona e Di Francesco.

Le ultime sul Frosinone. Di Francesco è intenzionato a confermare il 3-4-2-1 per dare continuità e certezze ai suoi e magari confermare la solidità difensiva vista contro Genoa e Bologna. Piccola emergenza in difesa dove si proverà a recuperare Bonifazi mentre saranno out Monterisi e Marchizza oltre i lungodegenti Kalaj e Oyono. Confermato Romagnoli al centro della difesa insieme a Lirola e Okoli, col giovane Lusuardi al momento indietro nelle gerarchie. Sugli esterni confermati Zortea e Valeri con Mazzitelli e Barrenechea nel mezzo. Soulé e uno tra Brescianini e Reinier alle spalle di Cheddira. Cerca posto Gelli che dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per un paio di partite causa infortunio, ora è tornato a disposizione ma difficilmente partirà dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco