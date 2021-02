Napoli fuori dall’Europa: c’è la data per il recupero con la Juve

L’eliminazione del Napoli in Europa League “risolve” una grana non da poco alla Lega Serie A. Con il risultato maturato oggi, infatti, si è liberata la data del 17 marzo per il recupero della celebre gara contro la Juventus, mai disputata e da giocare dopo la decisione del Collegio di Garanzia presso il CONI. Sia gli azzurri che i bianconeri, a prescindere dal ritorno di questi ultimi in Champions contro il Porto (i quarti di finale sono infatti in programma nella prima metà di aprile), saranno liberi di giocare in quella data, fin qui occupata per la possibilità che i campani dovessero scendere in campo in Europa League. Il 17 marzo si giocherà già Torino-Sassuolo, rinviata oggi: data anche l’assenza di tifosi, disputare due gare nella stessa città non dovrebbe neanche creare problemi di ordine pubblico. A questo punto, si attende solo la decisione della Serie A, che difficilmente si farà sfuggire l’unico slot nel calendario libero per chiudere finalmente la questione.