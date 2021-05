Napoli-Hellas, ecco dove guardarla in Tv e streaming

Domenica 23 maggio alle 20.45 di scena al Maradona la sfida tra Napoli e Hellas, valida per la 38esima giornata della Serie A. Dove sarà possibile vedere Napoli-Hellas in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn?

La gara sarà trasmessa in esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Sarà anche possibile assistere al match in streaminge attraverso le piattaforme di Sky Go e Now Tv.

Questo il quadro completo, con tanto di programmazione televisiva:

38^ giornata

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Cagliari-Genoa SKY

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Crotone-Fiorentina SKY

Sabato 22 maggio 2021 20.45 Sampdoria-Parma DAZN

Domenica 23 maggio 2021 15.00 Inter-Udinese DAZN

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Atalanta-Milan SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Bologna-Juventus DAZN

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Napoli-Hellas Verona SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Sassuolo-Lazio SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Spezia-Roma SKY

Domenica 23 maggio 2021 20.45 Torino-Benevento SKY