Ufficiale Napoli-Hellas, ecco l'arbitro: fischia Marchetti con Marini al Var

Napoli-Hellas Verona, designata la squadra arbitrale: sarà Matteo Marchetti l’arbitro per il match in programma il 7 gennaio alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Arena. Al VAR opererà Marini, con Maggioni in qualità di AVAR.