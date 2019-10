Napoli in difficoltà contro un ottimo Hellas, ma finalmente cinico: al 45' chiude in vantaggio

Il Verona ha confermato nei primi 45' il suo ottimo momento che l'ha portato a far soffrire anche la Juventus fino alla traversa colpita al 91' allo Stadium. Il Napoli non è riuscito ad eludere la pressione a tutto campo, ha rischiato - salvato da Meret - per poi passare su una delle poche occasioni con Milik, abile in mischia a mettere in porta l'assist di Fabian. Leggero calo dell'Hellas a fine primo tempo, ma la ripresa sarà aperta.