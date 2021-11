Napoli in ginocchio contro il razzismo, fischi dei tifosi ed il Legia resta in piedi

Il Napoli prima del fischio d’inizio del quarto turno dell’Europa League 2021-2022 contro il Legia Varsavia ha voluto manifestare contro il razzismo inginocchiandosi al centro del campo. Dagli spalti però sono arrivati i fischi e le urla di disapprovazione da parte dei tifosi polacchi mentre la squadra di casa è rimasta in piedi. Una situazione non nuova per gli impianti della Polonia.