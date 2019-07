Napoli in lutto: a 90 anni muore Luciano De Crescenzo, volto storico della città

A novant'anni ci lascia Luciano De Crescenzo, uno dei volti storici di Napoli. La città è in lutto per l'artista probabilmente più rappresentativo ancora in vita: attore, scrittore, regista, poeta e tanto altro, De Crescenzo è morto poco fa a Roma, dov'era ricoverato da alcuni giorni, sotto gli occhi della figlia Paola, del genero, dei nipoti e del suo storico agente Enzo D'Elia.