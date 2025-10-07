Ufficiale
Napoli in nazionale, le date di tutte le partite: si comincia mercoledì con Anguissa
Ecco tutte le date degli impegni dei giocatori del Napoli in nazionale. Si parte domani con la prima di Anguissa e si concluderà martedì con le partite dell'Italia di Gattuso e dell'Under 21.
Mercoledì 8 ottobre
Anguissa: Mauritius-Camerun
Giovedì 9 ottobre
Hojlund: Bielorussia-Danimarca
Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia
Venerdì 10 ottobre
Elmas e De Bruyne: Belgio-Macedonia
Marianucci: Italia-Svezia
Sabato 11 ottobre
Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia
Domenica 12 ottobre
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia
Hojlund: Danimarca-Grecia
Lunedì 13 ottobre
Anguissa: Camerun-Angola
De Bruyne: Galles-Belgio
Elmas: Macedonia-Kazakistan
Martedì 14 ottobre
Meret, Spinazzola, Di Loreno: Italia-Israele
Marianucci: Italia-Armenia
