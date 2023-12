Napoli in striscia positiva contro il Cagliari: solo una sconfitta nelle ultime 24 in Serie A

Il Napoli è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A

Il Napoli è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 7N), registrando ben 12 clean sheet - l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 25 settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei con gol di Lucas Castro). A riportare il dato statistico è Opta.