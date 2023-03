Napoli inarrestabile anche senza Osimhen: 100% di vittorie, anche all'andata col Milan

L'infortunio occorso a Victor Osimhen è senza dubbio una tegola per Luciano Spalletti, ma c'è un dato che fa ben sperare in vista delle prossime gare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio occorso a Victor Osimhen è senza dubbio una tegola per Luciano Spalletti, ma c'è un dato che fa ben sperare in vista delle prossime gare. Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza il nigeriano in campo in questa stagione in tutte le competizioni (7/7), inclusa la sfida d'andata di Serie A contro il Milan lo scorso 18 settembre.

Napoli-Spezia 1-0 (infortunio)

Rangers-Napoli 0-3 (infortunio)

Milan-Napoli 1-2 (infortunio)

Napoli-Torino 3-1 (infortunio)

Ajax-Napoli 1-6 (infortunio)

Cremonese-Napoli 1-4 (infortunio)

Napoli-Rangers 3-0 (panchina)