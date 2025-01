Napoli inarrestabile: nelle ultime 5 ha dato 9 punti all'Atalanta, 2 all'Inter e 6 alla Juve

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. Comanda la classifica il Napoli di Antonio Conte, squadra che ha ottenuto solo successi negli ultimi cinque turni. Segue con quattro vittorie e un pareggio l'Inter di Simone Inzaghi, sul gradino più basso del podio c'è la Roma di Claudio Ranieri: tre vittorie e due pareggi.

Reduce dal successo contro il Milan di Conceicao, la Juventus di Thiago Motta ha conquistato nove punti negli ultimi cinque turni. Il Torino che non sa più vincere ha conquistato quattro pareggi nelle ultime quattro gare di campionato. Peggio ha fatto la Fiorentina di Raffaele Palladino: due punti nelle ultime cinque. La squadra viola è penultima in questa speciale graduatoria, fanalino di coda è l'altra toscana presente in Serie A: per l'Empoli di D'Aversa un solo pareggio nelle ultime cinque partite.

Così le 20 squadre di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato

Napoli 15 punti nelle ultime cinque partite di campionato

Inter 13

Roma 11

Juventus 9

Bologna 8

Lazio 8

Milan 8

Como 7

Cagliari 7

Genoa 7

Atalanta 6

Udinese 6

Venezia 5

Parma 5

Torino 4

Lecce 4

Hellas Verona 4

Monza 3

Fiorentina 2

Empoli 1