Ufficiale Napoli-Juve, biglietti in vendita: dalle 15 prima fase abbonamenti, info e prezzi

SSC Napoli comunica che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo il comunicato del club azzurro.

Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.

La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.

Prima dell’apertura della fase di vendita libera, inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20 euro ed è valida per tre anni. Clicca qui per maggiori informazioni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Juventus saranno i seguenti:

Settore Fase 1 – 2 - 3 Fase 4

CURVE INFERIORI € 40 € 45

CURVE SUPERIORI € 55 € 60

DISTINTI INFERIORI € 75 € 90

DISTINTI SUPERIORI € 105 € 120

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 120 € 135

TRIBUNA NISIDA € 125 € 140

TRIBUNA POSILLIPO € 150 € 185

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 175 € 215

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI FULL 25/26 (24 GARE) - BIGLIETTO EXTRA

Dalle ore 15:00 di mercoledì 19 Novembre 2025 e fino alle ore 12:00 di venerdì 21 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento Full 25/26 (24 Gare), potranno acquistare un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 15:00 di venerdì 21 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 27 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle 12:00 di venerdì 28 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 30 Novembre 2025(ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 26 Novembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.