Napoli-Lazio, biancocelesti imbattuti al Maradona nelle ultime tre sfide: i precedenti

Stasera alle 20.45 il Napoli sfiderà la Lazio per il posticipo della 15ª giornata di Serie A e "vendicare" l'eliminazione in Coppa Italia di giovedì per mano dei biancocelesti. Di seguito i precedenti tra le due squadre riportati dalla Lega Serie A.

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 1N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti.

Il Napoli ha segnato una media di 2.8 reti nelle ultime 12 gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (34 in totale), vincendo otto di queste sfide (1N, 3P); tuttavia, ha perso le due più recenti e non ha mai trovato più sconfitte interne di fila contro questa avversaria nella competizione.

La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più incontri in Serie A (54) e la seconda contro cui ha realizzato più reti (192, più solo contro il Bologna, 197).