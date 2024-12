Napoli-Lazio, Simeone e Zaccagni bestie nere. Ma biancoceleste a secco al Maradona

Stasera Napoli e Lazio si sfideranno per 15ª giornata di Serie A. Due calciatori in particolare rappresentano delle vere bestie nere per gli azzurri e i biancocelesti.

La Lazio è la vittima preferita di Giovanni Simeone in Serie A, grazie a otto reti in 14 confronti: l’attaccante del Napoli è il giocatore attualmente nella competizione che ha all’attivo più gol contro i biancocelesti.

Mattia Zaccagni è uno dei due giocatori italiani, con Riccardo Orsolini, che ha segnato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (cinque centri per il biancoceleste nel torneo in corso). Il giocatore della Lazio è stato coinvolto in tre reti contro il Napoli nella competizione (due centri e un passaggio vincente), tuttavia, non ha né segnato né fornito assist fuori casa contro questa avversaria nel torneo.