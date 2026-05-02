Primo cambio per il Napoli: esce De Bruyne

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Oggi alle 19:22Notizie
di Antonio Noto
Si alza McTominay sulla trequarti con il centrocampista camerunense che si affianca in mediana a Lobotka. 

Al 60' arriva il primo cambio per il Napoli. Esce Kevin De Bruyne, entra Frank Zambo Anguissa. Si alza McTominay sulla trequarti con il centrocampista camerunense che si affianca in mediana a Lobotka. 

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