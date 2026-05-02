Secondo cambio a 10' dalla fine: esce Rrahmnani

Secondo cambio a 10' dalla fine: esce RrahmnaniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:43Notizie
di Antonio Noto
Buongiorno diventa il centrale della difesa con Gutierrrez che passa braccetto di sinistra nella linea a tre.

All'80' secondo cambio per il Napoli. Esce Amir Rrahmani, entra al suo posto Leonardo Spinazzola. Buongiorno diventa il centrale della difesa con Gutierrrez che passa braccetto di sinistra nella linea a tre.

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