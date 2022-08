Napoli-Lecce, probabili formazioni Sky: si passa al 4-2-3-1 con Raspa, Olivera dal 1’?

Ultimi dubbi da sciogliere per Luciano Spalletti in vista della sfida di domani al Maradona contro il Lecce

Ultimi dubbi da sciogliere per Luciano Spalletti in vista della sfida di domani al Maradona contro il Lecce. Il Napoli, secondo Sky Sport, dovrebbe passare dal 4-3-3 visto nelle prime tre giornate al 4-2-3-1. Possibile esordio dal primo minuto per Mathias Olivera e Giacomo Raspadori. Di seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen.