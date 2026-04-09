Napoli-Milan, Giovane male spalle alla porta: Dazn svela la reazione di Conte

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DAZN ha pubblicato il consueto format Bordocam, che ha catturato una serie di comportamenti curiosi da parte di entrambi gli allenatori

Napoli-Milan si è trasformata in un vero e proprio show di Antonio Conte. DAZN ha pubblicato il consueto format Bordocam, che ha catturato una serie di comportamenti curiosi da parte di entrambi gli allenatori, ma soprattutto di quello azzurro. La tensione del primo tempo è esplosa nei confronti di Giovane, colpevole di non aver interpretato al meglio un ruolo non suo. All'ennesima palla persa spalle alla porta, Conte si rivolge a Buongiorno con parole piuttosto dure: "Non la giochiamo, non ne tiene una". Non si tratta di una bocciatura dell’ex Hellas Verona, ma piuttosto di un invito ad esaltare le proprie qualità, senza tentare di replicare il gioco di Hojlund o Lukaku.

Cosa è successo al rientro in campo

Un altro episodio degno di nota si è verificato al rientro in campo dopo l'intervallo. Nel tunnel, Conte si è fermato vicino alla statua dedicata a Diego Armando Maradona e ha sfiorato il pallone con il piede destro e il sinistro, gesto carico di simbolismo. Ironia della sorte, sarà proprio un mancino a decidere l’incontro (Politano, ndr).