CdS: "La Coppa in Arabia un fastidio necessario: chi vince si becca 11 milioni"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

La Supercoppa, un fastidio necessario: chi vince porta a casa 11 milioni. Così scrive in prima pagina il Corriere dello Sport, che ricorda che  chi alza il trofeo incassa 11 milioni, una cifra che trasforma il malumore in motivazione pura.

Domani tocca a Napoli-Milan. Conte si affida a McTominay, il suo highlander, uomo di battaglie e di inserimenti, chiamato a scacciare il tabù del primo gol ai rossoneri per spingere gli azzurri verso la finale. Il Milan recupera Leao, ma perde Gabbia. Venerdì sarà la volta dell’altra semifinale, Inter-Bologna.