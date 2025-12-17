Prima pagina Tuttosport, la Juve va sull'ex obiettivo del Napoli: "Tutto su Frattesi"

Juve, svolta al centro: Frattesi e colpi a zero per cambiare passo. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport, con la Juventus che cerca qualità in mezzo al campo e accelera sul mercato. La sensazione è che il centrocampo sia diventato il vero snodo della stagione, il reparto da rifondare per dare un senso tecnico alla seconda parte dell’anno. Luciano Spalletti osserva, ma a Torino le valutazioni sono già entrate nel vivo.

Il nome che scalda la pista è quello di Davide Frattesi. L’interista non è intoccabile e l’ipotesi di un prestito oneroso prende forma, soprattutto se a gennaio dovesse aprirsi uno spiraglio concreto.